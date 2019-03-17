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У Facebook видалили не менше 1,5 млн відеозаписів теракту в Новій Зеландії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Співробітники Facebook видалили за добу понад 1,5 млн розміщених в соцмережі відеозаписів, на яких був зображений теракт в Крайстчьорчі. Про це йдеться в опублікованій заяві офіційної представниці соцмережі Мії Гарлік, повідомляє УНН.

У Facebook видалили не менше 1,5 млн відеозаписів теракту в Новій Зеландії

Як вона уточнила, в Facebook “за перші 24 години” після теракту були “по всьому світу видалені 1,5 млн відеозаписів нападу”. 1,2 млн з них були видалені на стадії завантаження, додала Гарлік. Вона також підкреслила, що співробітники соцмережі продовжують роботу на цьому напрямку і, зокрема, блокують “відредаговані версії відео, на яких не показані сцени насильства”.

Раніше Гарлік повідомила, що адміністрація соцмережі оперативно заблокувала акаунти в Facebook і Instagram людини, яка, за даними влади, відкрила стрілянину в Крайстчьорчі, а також видаляє всі повідомлення осіб, які висловлюються на підтримку дій злочинця. За словами Гарлік, Facebook співпрацює з правоохоронними органами Нової Зеландії.

Гарлик пояснила, що відеозаписи видаляють з поваги до потерпілих і тих, хто втратив близьких під час теракту людей.

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload...

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 17 березня 2019 р.

Out of respect for the people affected by this tragedy and the concerns of local authorities, we're also removing all edited versions of the video that do not show graphic content." — Mia Garlick, Facebook New Zealand

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 17 березня 2019 р.

Нагадуємо, новозеландські поліцейські поки не виявили доказів, які могли б підтвердити причетність ще двох затриманих після нападу на мечеті в Крайстчьорчі до атак.

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