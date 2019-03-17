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В Facebook удалили не менее 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Сотрудники Facebook удалили за сутки свыше 1,5 млн размещенных в соцсети видеозаписей, на которых был запечатлен теракт в Крайстчерче. Об этом говорится в опубликованном заявлении официальной представительницы соцсети Мии Гарлик, сообщает УНН.

В Facebook удалили не менее 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии

Как она уточнила, в Facebook “за первые 24 часа” после теракта были “по всему миру удалены 1,5 млн видеозаписей нападения”. 1,2 млн из них были удалены на стадии загрузки, добавила Гарлик. Она также подчеркнула, что сотрудники соцсети продолжают работу на этом направлении и, в частности, блокируют “отредактированные версии видео, на которых не показаны сцены насилия”.

Ранее Гарлик сообщила, что администрация соцсети оперативно заблокировала аккаунты в Facebook и Instagram человека, который, по данным властей, открыл стрельбу в Крайстчерче, а также удаляет все сообщения лиц, которые высказываются в поддержку действий преступника. По словам Гарлик, Facebook сотрудничает с правоохранительными органами Новой Зеландии.

Гарлик пояснила, что видеозаписи удаляют из уважения к пострадавшим и тем, кто потерял близких во время теракта людей.

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload ...

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 17 марта 2019

Out of respect for the people affected by this tragedy and the concerns of local authorities, we’re also removing all edited versions of the video that do not show graphic content ". — Mia Garlick, Facebook New Zealand

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 17 марта 2019

Напоминаем, новозеландские полицейские пока не обнаружили доказательств, которые могли бы подтвердить причастность еще двух задержанных после нападения на мечети в Крайстчерче к атакам.

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