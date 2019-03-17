Очільниця уряду Нової Зеландії повідомила, що отримала "маніфест" нападника за хвилини до теракту

“Я одна з приблизно 30 осіб, які отримали маніфест, який був розісланий за дев’ять хвилин до атаки”, — наводить видання слова Ардерн. За її словами, в повідомленні не містилося жодних деталей або вказівок на конкретне місце події. Вона зазначила, що протягом двох хвилин інформація була передана службам безпеки. Прем’єр-міністерка зазначила, що ознайомилася з витягами з цієї розсилки, їхній зміст викликав серйозне занепокоєння.

Таррант був заарештований 15 березня. Його звинувачують у вбивствах під час нападу на дві мечеті в Крайстчьорчі, де на той момент перебували сотні людей. В результаті атаки загинули, за останніми даними, 50 осіб, ще 50 поранених доставлені в лікарні.

Напередодні нападу Таррант опублікував в соцмережах документ, який експерти в області боротьби з тероризмом порівняли з “маніфестом” норвезького націоналіста Андерса Брейвіка, який влаштував масовий теракт в липні 2011 року.

Нагадуємо, у Facebook видалили не менше 1,5 млн відеозаписів теракту в Новій Зеландії.