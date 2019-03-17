Глава правительства Новой Зеландии сообщила, что получила "манифест" нападавшего за минуты до теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Премьер-министресса Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала в воскресенье, что получила “манифест” обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до теракта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Guardian.
“Я одна из примерно 30 человек, получивших манифест, который был разослан за девять минут до атаки”, — приводит издание слова Ардерн. По ее словам, в сообщении не содержалось каких-либо деталей или указаний на конкретное место происшествия. Она отметила, что в течение двух минут информация была передана службам безопасности. Премьер-министресса указала, что ознакомилась с выдержками из этой рассылки, их содержание вызывало серьезное беспокойство.
Таррант был арестован 15 марта. Его обвиняют в убийствах при нападении на две мечети в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы.
Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с “манифестом” норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.
Напоминаем, в Facebook удалили не менее 1500000 видеозаписей теракта в Новой Зеландии.