Президент США не бачить зростання "білого націоналізму" в зв'язку з терактом у Новій Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що не помітив небезпеки зростання “білого націоналізму” на тлі терористичної атаки на мечеті у Новій Зеландії. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Я думаю, це маленька група людей”, — підкреслив Трамп, відповідаючи на питання журналіста про можливе зростання “білого націоналізму”.
За інформацією ЗМІ, один з нападників, 28-річний австралієць Брентон Таррант, в своєму маніфесті, опублікованому напередодні нападу, назвав президента США “символом білої ідентичності”. Трамп зазначив, що не знайомий зі змістом звернення Тарранта.
Як зазначав УНН, болгарська прокуратура вивчає, з якою метою підозрюваний в нападі на відвідувачів мечетей в новозеландському місті Крайстчерч відвідував балканську країну в листопаді 2018 року. Про це повідомило в п’ятницю Agence France-Presse (AFP) з посиланням на головного прокурора Болгарії Сотіра Цацарова.