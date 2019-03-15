У Болгарії вивчать причини, через які нападник на мечеті в Новій Зеландії був в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Болгарська прокуратура вивчає, з якою метою підозрюваний в нападі на відвідувачів мечетей в новозеландському місті Крайстчерч відвідував балканську країну в листопаді 2018 року. Про це повідомило в п’ятницю Agence France-Presse (AFP) з посиланням на головного прокурора Болгарії Сотіра Цацарова, передає УНН з посиланням також на “Радіо Свобода” та місцеві ЗМІ.
За його словами, завдання розслідування — зрозуміти, чи є версія 28-річного австралійця про прибуття в країну для “відвідування історичних місць і вивчення історії балканських країн коректною, або ж він мав інші цілі”. Слідчі перевіряють також можливі “контакти (підозрюваного) з іншими людьми” під час перебування в країні. У той же час на даний момент правоохоронні органи не мають інформації, що чоловік вів на території держави будь-яку терористичну діяльність.
Відзначається, що підозрюваний прибув в Софію 9 листопада з Дубая. На наступний день він орендував автомобіль і “відвідував історичні місця” в 10 населених пунктах. 15 листопада він полетів до столиці Румунії Бухареста, де також взяв машину напрокат, щоб поїхати в Угорщину.
Агентство вказує, що це була не перша поїздка чоловіка в Центральну і Східну Європу: з 28 по 30 грудня 2016 року він подорожував на автобусі по Сербії, Хорватії, Чорногорії і Боснії та Герцеговині.
Як зазначав УНН, Нова Зеландія посилить законодавство щодо зброї після теракту в Крайстчьорчі.