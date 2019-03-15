У Болгарії вивчать причини, через які нападник на мечеті в Новій Зеландії був в країні

КИЇВ. 16 березня. УНН. Болгарська прокуратура вивчає, з якою метою підозрюваний в нападі на відвідувачів мечетей в новозеландському місті Крайстчерч відвідував балканську країну в листопаді 2018 року. Про це повідомило в п’ятницю Agence France-Presse (AFP) з посиланням на головного прокурора Болгарії Сотіра Цацарова, передає УНН з посиланням також на “Радіо Свобода” та місцеві ЗМІ.