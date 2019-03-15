Нова Зеландія посилить законодавство щодо зброї після теракту в Крайстчьорчі

“Нова Зеландія — практично єдина країна, крім США, де не реєструється 96% зброї, причому мова йде про найбільш широко поширені типи зброї, що найчастіше використовується злочинцями, — зазначив він. — Деякі елементи чинного в Новій Зеландії законодавства досить жорсткі, але в той же час в законодавстві існують величезні прогалини”.

Зараз, за даними GunPolicy.org, з 3,9 млн новозеландців старше 16 років і які мають право на отримання ліцензії на володіння зброєю, таку ліцензію отримали 238 тисяч чоловік, тобто 6%. Для придбання напівавтоматичної зброї потрібна спеціальна ліцензія, але в той же час деякі види вогнепальної зброї продаються через інтернет і по оголошеннях в газетах.

“Немає сумнівів в тому, що трагедія призведе до змін в Новій Зеландії, — підкреслив Філіп Алперс. — Не можу уявити собі іншу країну, яка була б настільки ж схильна змінити своє законодавство після такої трагедії”.

Як зазначав УНН, президент США висловив готовність допомогти Новій Зеландії після теракту.