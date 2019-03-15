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Новая Зеландия ужесточит законодательство об оружии после теракта в Крайстчерче

Киев • УНН

 • 8315 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Законодательство об обороте оружия в Новой Зеландии будет ужесточено после теракта в мечети в Крайтсчерче. Такое мнение высказал в пятницу в интервью газете The New York Times Филипп Алперс, представитель организации GunPolicy.org, занимающейся анализом законодательства в сфере торговли оружием в разных странах, передает УНН со ссылкой на материал газеты.

Новая Зеландия ужесточит законодательство об оружии после теракта в Крайстчерче

“Новая Зеландия — практически единственная страна, помимо США, где не регистрируется 96% оружия, причем речь идет о наиболее широко распространенных типах оружия, которое чаще всего используется преступниками, — отметил он. — Некоторые элементы действующего в Новой Зеландии законодательства достаточно жестки, но в то же время в законодательстве существуют огромные пробелы”.

Сейчас, по данным GunPolicy.org, из 3,9 млн новозеландцев старше 16 лет и имеющих право на получение лицензии на владение оружием, такую лицензию получили 238 тысяч человек, то есть 6%. Для приобретения полуавтоматического оружия нужна специальная лицензия, но в то же время некоторые виды огнестрельного оружия продаются через интернет и по объявлениям в газетах.

“Нет сомнений в том, что произошедшая трагедия приведет к изменениям в Новой Зеландии, — подчеркнул Филипп Алперс. — Не могу представить себе другую страну, которая была бы столь же склонна изменить свое законодательство после такой трагедии”.

Как отмечал УНН, президент США выразил готовность помочь Новой Зеландии после теракта.

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