Новая Зеландия ужесточит законодательство об оружии после теракта в Крайстчерче

“Новая Зеландия — практически единственная страна, помимо США, где не регистрируется 96% оружия, причем речь идет о наиболее широко распространенных типах оружия, которое чаще всего используется преступниками, — отметил он. — Некоторые элементы действующего в Новой Зеландии законодательства достаточно жестки, но в то же время в законодательстве существуют огромные пробелы”.

Сейчас, по данным GunPolicy.org, из 3,9 млн новозеландцев старше 16 лет и имеющих право на получение лицензии на владение оружием, такую лицензию получили 238 тысяч человек, то есть 6%. Для приобретения полуавтоматического оружия нужна специальная лицензия, но в то же время некоторые виды огнестрельного оружия продаются через интернет и по объявлениям в газетах.

“Нет сомнений в том, что произошедшая трагедия приведет к изменениям в Новой Зеландии, — подчеркнул Филипп Алперс. — Не могу представить себе другую страну, которая была бы столь же склонна изменить свое законодательство после такой трагедии”.

Как отмечал УНН, президент США выразил готовность помочь Новой Зеландии после теракта.