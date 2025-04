Президент США висловив готовність допомогти Новій Зеландії після теракту

“Тільки що розмовляв з Джасіндою Ардерн, прем’єр-міністеркою Нової Зеландії, щодо жахливих подій, що відбулися в останні 24 години. Я проінформував прем’єр-міністра, що ми висловлюємо солідарність з Новою Зеландією і що ми готові надати підтримку і надати будь-яку допомогу, яку США можуть запропонувати”, — написав Трамп в п’ятницю в Twitter.

Озброєні люди увірвалися в п’ятницю в мечеті Аль-Нур і Лінвуд в новозеландському Крайстчьорчі (адміністративний центр регіону Кентербері), де на той момент перебували сотні людей, і влаштували стрілянину. В результаті теракту загинули, за останніми даними, 49 осіб, десятки поранених доставлені в лікарні. За звинуваченням в атаці заарештовано трьох осіб.

....that we stand in solidarity with New Zealand – and that any assistance the U.S.A. can give, we stand by ready to help. We love you New Zealand!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 березня 2019 р.