Президент США висловив готовність допомогти Новій Зеландії після теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп поговорив в п’ятницю з прем’єр-міністеркою Нової Зеландії Джасіндою Ардерн, висловивши співчуття в зв’язку з терактом, який забрав життя 49 осіб. Він також заявив про готовність Сполучених Штатів надати допомогу країні, повідомляє УНН.
“Тільки що розмовляв з Джасіндою Ардерн, прем’єр-міністеркою Нової Зеландії, щодо жахливих подій, що відбулися в останні 24 години. Я проінформував прем’єр-міністра, що ми висловлюємо солідарність з Новою Зеландією і що ми готові надати підтримку і надати будь-яку допомогу, яку США можуть запропонувати”, — написав Трамп в п’ятницю в Twitter.
Озброєні люди увірвалися в п’ятницю в мечеті Аль-Нур і Лінвуд в новозеландському Крайстчьорчі (адміністративний центр регіону Кентербері), де на той момент перебували сотні людей, і влаштували стрілянину. В результаті теракту загинули, за останніми даними, 49 осіб, десятки поранених доставлені в лікарні. За звинуваченням в атаці заарештовано трьох осіб.
....that we stand in solidarity with New Zealand – and that any assistance the U.S.A. can give, we stand by ready to help. We love you New Zealand!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 березня 2019 р.