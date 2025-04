Президент США выразил готовность помочь Новой Зеландии после теракта

“Только что разговаривал с Джасиндой Ардерн, премьер-министрессой Новой Зеландии, касательно ужасных событий, произошедших в последние 24 часа. Я проинформировал премьер-министра, что мы выражаем солидарность с Новой Зеландией и что мы готовы оказать поддержку и предоставить любую помощь, которую США могут дать”, — написал Трамп в пятницу в Twitter.

Вооруженные люди ворвались в пятницу в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче (административный центр региона Кентербери), где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.

.... that we stand in solidarity with New Zealand — and that any assistance the USA can give, we stand by ready to help. We love you New Zealand!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 марта 2019