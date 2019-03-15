В Болгарии изучат причины, по которым напавший на мечети в Новой Зеландии был в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Болгарская прокуратура изучает, с какой целью подозреваемый в нападении на посетителей мечетей в новозеландском городе Крайстчерч посещал балканскую страну в ноябре 2018 года. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на главного прокурора Болгарии Сотира Цацарова, передает УНН со ссылкой также на “Радио Свобода” и местные СМИ.
По его словам, задача расследования — понять, является ли версия 28-летнего австралийца о прибытии в страну для “посещения исторических мест и изучения истории балканских стран корректной, или же он имел другие цели”. Следователи проверяют также возможные “контакты (подозреваемого) с другими людьми” во время пребывания в стране. В то же время на данный момент правоохранительные органы не располагают информацией, что мужчина вел на территории государства какую-либо террористическую деятельность.
Отмечается, что подозреваемый прибыл в Софию 9 ноября из Дубая. На следующий день он арендовал автомобиль и “посещал исторические места” в 10 населенных пунктах. 15 ноября он улетел в столицу Румынии Бухарест, где также взял машину напрокат, чтобы поехать в Венгрию.
Агентство указывает, что это была не первая поездка мужчины в Центральную и Восточную Европу: с 28 по 30 декабря 2016 года он путешествовал на автобусе по Сербии, Хорватии, Черногории и Боснии и Герцеговине.
Как отмечал УНН, Новая Зеландия усилит законодательство об оружии после теракта в Крайстчерч.