В Болгарии изучат причины, по которым напавший на мечети в Новой Зеландии был в стране

По его словам, задача расследования — понять, является ли версия 28-летнего австралийца о прибытии в страну для “посещения исторических мест и изучения истории балканских стран корректной, или же он имел другие цели”. Следователи проверяют также возможные “контакты (подозреваемого) с другими людьми” во время пребывания в стране. В то же время на данный момент правоохранительные органы не располагают информацией, что мужчина вел на территории государства какую-либо террористическую деятельность.

Отмечается, что подозреваемый прибыл в Софию 9 ноября из Дубая. На следующий день он арендовал автомобиль и “посещал исторические места” в 10 населенных пунктах. 15 ноября он улетел в столицу Румынии Бухарест, где также взял машину напрокат, чтобы поехать в Венгрию.

Агентство указывает, что это была не первая поездка мужчины в Центральную и Восточную Европу: с 28 по 30 декабря 2016 года он путешествовал на автобусе по Сербии, Хорватии, Черногории и Боснии и Герцеговине.

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