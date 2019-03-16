Президент США не видит роста "белого национализма" в связи с терактом в Новой Зеландии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что не заметил опасности роста “белого национализма” на фоне террористической атаки на мечети в Новой Зеландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
“Я думаю, это маленькая группа людей”, — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможном росте “белого национализма”.
По информации агентства, один из нападавших, 28-летний австралиец Брентон Таррант, в своем манифесте, опубликованном накануне нападения, назвал президента США “символом белой идентичности”. Трамп отметил, что не знаком с содержанием обращения Тарранта.
Как отмечал УНН, болгарская прокуратура изучает, с какой целью подозреваемый в нападении на посетителей мечетей в новозеландском городе Крайстчерч посещал балканскую страну в ноябре 2018 года. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на главного прокурора Болгарии Сотира Цацарова.