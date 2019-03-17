Белый дом отвергает связь Трампа с терактом в Новой Зеландии

“Президент не является сторонником идеологии превосходства белой расы”, — заявил руководитель аппарата Белого дома Мик Малвейни в интервью каналу Fox News в воскресенье.

“Я не уверен, сколько раз мы должны говорить об этом. Давайте рассматривать то, что произошло в Новой Зеландии (в пятницу) как то, что это: ужасный, злой, трагический акт”.

Обвиняемый в нападении Брентон Харрис Таррант, 28-летний австралиец, заявил в своем 74-страничном манифесте, который он обнародовал незадолго до расправы в мечетях в Крайстчерче, что он видит Трампа как “символ обновленной белой идентичности и общей цели”, но не поддерживает его политику.

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В свою очередь, Дональд Трамп, отвечая на вопросы в пятницу после нападения мечети, видит ли он увеличение белого национализма, сказал: “В действительности не очень. Я думаю, что это небольшая группа людей, у которых очень, очень серьезные проблемы, я думаю”. Президент добавил, что не видел манифеста.

Малвейни сказал: “Я не думаю, что это справедливо — изображать этого человека как сторонника Дональда Трампа больше, чем видеть в эко-террористических заявлениях в его манифесте параллели с позициями (спикера-демократа) Нэнси Пелоси или Окасио-Кортес”, — женщины-конгрессмена, демократа Александрии Окасио-Кортес.

“Это была нервное личность, злой человек”, — добавил Малвейни.

Посол США в Новой Зеландии Скотт Браун заявил CNN, что не имеет никакого доверия к комментариям Таррант о Трампа в манифесте, заявив, что обвиняемый нападающий “гнилой по своей сути”. Браун сказал, что он надеется, что Таррант будет осужден “как можно скорее”, и ключ к его тюремной камеры будет выброшен.

Напомним, Таррант был арестован 15 марта. Его обвиняют в убийствах во время нападения на две мечети в Крайстчерч, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы.

Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с “манифестом” норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.

Как сообщал УНН, в Facebook удалили не менее 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии.