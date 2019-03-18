Магазин зброї продав онлайн гвинтівки стрілку з Крайстчерча

Власник Gun City Девід Тіппл сказав, що магазин продав чотири одиниці зброї і боєприпаси Брентону Харрісону Тарранту за допомогою "перевіреного поліцією процесу онлайн-замовлення поштою". Магазин "не знайшовши нічого незвичайного" щодо покупця, сказав він.

Комісар поліції Майк Буш сказав, що поліція впевнена, що Таррант був єдиним озброєним чоловіком, але не виключає, що він отримав підтримку.

"Я хотів би заявити, що ми вважаємо, що за це відповідальний тільки один зловмисник. Це не означає, що не було інших людей, які, могли надавати йому підтримку, і це продовжує становити дуже, дуже важливу частину нашого розслідування", - заявив він.

Нагадаємо, Нова Зеландія оголосила, що посилить закон про обіг зброї.

Нагадаємо, Таррант був поміщений судом під арешт 16 березня. Його звинувачують у вбивствах під час нападу на дві мечеті в Крайстчерчі, де на той момент перебували сотні людей. У результаті атаки загинули, за останніми даними, 50 осіб, ще 50 поранених доставлені в лікарні.

Напередодні нападу Таррант опублікував в соцмережах документ, який експерти в області боротьби з тероризмом порівняли з "маніфестом" норвезького націоналіста Андерса Брейвіка, який влаштував масовий теракт в липні 2011 року.