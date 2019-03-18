Нова Зеландія посилить закон про обіг зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів Нової Зеландії прийняв рішення про перегляд національного законодавства, що регулює оборот зброї в країні. Про це повідомляє видання The New Zeland Herald в понеділок із посиланням на прем'єр-міністра Нової Зеландії Джасінду Ардерн, передає УНН.
За її словами, “рішення про те, що закон буде переглянутий у бік посилювання, вже прийнято Кабінетом міністрів”. Законопроект буде опублікований через 10 днів.
Ардерн також зазначила, що основні моменти майбутніх змін в законодавстві країни буду озвучені протягом майбутнього тижня, проте в їх необхідності після терактів в Крайстчерчі сумнівів бути не повинно.
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Нагадаємо, Таррант був заарештований 15 березня. Його звинувачують у вбивствах під час нападу на дві мечеті в Крайстчьорчі, де на той момент перебували сотні людей. В результаті атаки загинули, за останніми даними, 50 осіб, ще 50 поранених доставлені в лікарні.
Напередодні нападу Таррант опублікував в соцмережах документ, який експерти в області боротьби з тероризмом порівняли з “маніфестом” норвезького націоналіста Андерса Брейвіка, який влаштував масовий теракт в липні 2011 року.
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Як повідомляв УНН, у Facebook видалили не менше 1,5 млн відеозаписів теракту в Новій Зеландії.