Новая Зеландия усилит закон об обороте оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров Новой Зеландии принял решение о пересмотре национального законодательства, регулирующего оборот оружия в стране. Об этом сообщает издание The New Zeland Herald в понедельник со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, передает УНН.
По ее словам, "решение о том, что закон будет пересмотрен в сторону ужесточения, уже принято Кабинетом министров". Законопроект будет опубликован через 10 дней.
Ардерн также отметила, что основные моменты будущих изменений в законодательстве страны буду озвучены в течение будущей недели, однако в их необходимости после терактов в Крайстчерче сомнений быть не должно.
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Напомним, Таррант был арестован 15 марта. Его обвиняют в убийствах во время нападения на две мечети в Крайстчерч, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы.
Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.
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Как сообщал УНН, в Facebook удалили не менее 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии.