Магазин оружия продал онлайн винтовки стрелку из Крайстчерча

Владелец Gun City Дэвид Типпл сказал, что магазин продал четыре единицы оружия и боеприпасы Брентону Харрисону Тарранту с помощью "проверенного полицией процесса онлайн-заказа по почте". Магазин "не обнаружил ничего необычного" в отношении покупателя, сказал он.

Комиссар полиции Майк Буш сказал, что полиция уверена, что Таррант был единственным вооруженным человеком, но не исключает, что он получил поддержку.

"Я хотел бы заявить, что мы считаем, что за это ответственен только один злоумышленник. Это не значит, что не было других людей, которые могли оказывать ему поддержку, и это продолжает представлять очень, очень важную часть нашего расследования", - заявил он.

Напомним, Новая Зеландия объявила, что усилит закон об обороте оружия.

Напомним, Таррант был помещен судом под арест 16 марта. Его обвиняют в убийствах во время нападения на две мечети в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы.

Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.