Стрілянина в Новій Зеландії: поховали перших жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні, 20 березня, відбувся похорон перших кількох жертв терориста з Нової Зеландії, який скоїв розстріл в мечеті. Про це повідомляє радіостанція Radio NZ, передає УНН.
"Батько і син, 44-річний Халед Мустафа і 15-річний Хамза, були поховані на службі в Джаназа на Меморіальному парку на кладовищі в Лінвуді о 12:30 за місцевим часом", - повідомляє видання.
Також йдеться про те, що в даний час впізнаний тільки 21 загиблий, тіла передали родичам. У поліції Нової Зеландії підкреслили, що закінчать процедуру 20 березня і передадуть інші тіла сім'ям для подальшого поховання.
Нагадаємо, 15 березня в Новій Зеландії стався теракт в мечеті Нової Зеландії.
Стрілок Брендон Таррант був заарештований в той же день. Його звинувачують у вбивствах під час нападу на дві мечеті в Крайстчерч, де на той момент перебували сотні людей. В результаті атаки загинули, за останніми даними, 50 осіб, ще 50 поранених доставили в лікарні.
Напередодні нападу Таррант опублікував в соцмережах документ, який експерти в області боротьби з тероризмом порівняли з "маніфестом" норвезького націоналіста Андерса Брейвіка, який влаштував масовий теракт в липні 2011 року.
Раніше УНН повідомляв, що стрілок, який вчинив теракт в мечетях в Новій Зеландії, відмовився від адвоката.