Стрельба в Новой Зеландии: похоронили первых жертв

"Отец и сын, 44-летний Халед Мустафа и 15-летний Хамза, были похоронены на службе в Джаназа на Мемориальном парке на кладбище в Линвуде в 12:30 по местному времени", - сообщает издание.

Также говорится, что в настоящее время опознан только 21 погибший, тела передали родственникам. В полиции Новой Зеландии подчеркнули, что закончат процедуру 20 марта и передадут остальные тела семьям для последующего погребения.

Напомним, 15 марта в Новой Зеландии произошёл теракт в мечети Новой Зеландии.

Стрелок Брендон Таррант был арестован в тот же день. Его обвиняют в убийствах во время нападения на две мечети в Крайстчерч, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставили в больницы.

Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.

Ранее УНН сообщал, что стрелок, совершивший теракт в мечетях в Новой Зеландии, отказался от адвоката.