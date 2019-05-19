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Озброєння або Шенген: у Швейцарії пройде референдум про посилення правил придбання зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Два питання винесено в неділю, 19 травня, на загальнонаціональний референдум в Швейцарії. Громадянам запропоновано висловити свою думку щодо посилення правил придбання стрілецької зброї, на чому наполягає Європейський союз, та про законодавство в сфері оподаткування підприємств, яке може забезпечити надходження додаткових коштів до пенсійної системи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міжнародну інформаційну службу Швейцарії Swissinfo.

Нові правила покликані поставити під заборону продажу автоматичної зброї і встановити більш суворий контроль над торгівлею напівавтоматичним. Йдеться, зокрема, про пістолети з магазином більш ніж на 20 патронів та рушниці на 10 і більше патронів.

Прийняти більш суворі правила придбання громадянами зброї вимагає директива Євросоюзу, яку розробили після терактів у 2015 році. Хоч Швейцарія і не входить в ЄС, вона не може проігнорувати цю директиву, оскільки це загрожувало б їй припиненням співпраці з державами Шенгенської зони, а значить — поверненням до колишньої системи контролю на кордонах, що боляче вдарило б по економіці і туризму.

“Якщо закон відхилять — це загрожує безпеці країни, а вихід з Шенгену позначиться на економіці. Наведу лише один приклад: щодня наші кордони з ЄС в обидва боки перетинають понад півтора мільйона автівок. Уявіть, якщо там з’явиться прикордонний контроль, а людям знадобляться візи. Тобто усіх громадян покарають лише задля задоволення лише однієї групи, яка в будь-якому разі залишиться зі своєю зброєю”, — розповіла представниця швейцарського союзу соціалістів Бріджит Кроттас.

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З партій, що входять в чотирьохпартійного уряду Швейцарії, тільки правоконсервативна Швейцарська народна партія виступає проти посилення правил придбання зброї, критикуючи “диктат ЄС”. На її думку, директива Євросоюзу не захистить Швейцарію від тероризму.

Категорично не згодні з новими правилами і 14 асоціацій спортивної стрільби, мисливців і торговців зброєю, заявляючи, що під заборону потрапить понад 80% зброї, що використовується в стрілецькому спорті.

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Втім, Берну, столиці Швейцарії, в ході переговорів з ЄС вдалося домогтися ряду вилучень з директиви ЄС для країни. Зокрема, швейцарським солдатам як і раніше буде дозволено зберігати своє армійську зброю вдома і використовувати її на спортивних стрільбах. Стрілецькі асоціації зможуть купувати автоматичну зброю, правда, за більш складною, ніж раніше, процедурою контролю.

Відповідно до проведеного в кінці квітня з соціологічного дослідження інституту gfs.bern, число прихильників нових правил придбання зброї істотно перевищує число противників: “так” готові сказати на референдумі 65% громадян.

За даними того ж опитування, зі значною часткою ймовірності можна припускати, що по другому питанню референдуму — про податково-пенсійну реформу — також буде більше голосів “за”, ніж “проти”. Реформа, навіяна стандартами Організації економічного співробітництва і розвитку, передбачає скасування пільгового оподаткування для ряду великих іноземних фірм і одночасне загальне зниження податків. При цьому близько 2 млрд франків (приблизно стільки ж у доларах), які недоотримає щорічно скарбниця, будуть спрямовані в систему пенсійного забезпечення, що дозволить істотно знизити її прогнозований на найближче десятиліття дефіцит, пов’язаний з відходом на пенсію великого числа швейцарців, які народилися в період “бебі-буму” в другій половині ХХ століття.

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Додається, що у момент проведення першого опитування в кінці березня 2019 роки ситуація не була настільки однозначною, як зараз. Тоді реформу “схвалювали” або “в цілому скоріше схвалювали” тільки 54% респондентів, і тим самим табір прихильників реформи зміг збільшити свої ряди відразу на 5% всього за кілька тижнів. Як кажуть експерти gfs.bern, думка народом вже сформовано, з урахуванням того, що тільки 6% опитаних говорять досі, що “не знають”, як їм голосувати 19-го травня по питанню податково-пенсійної реформи.

Для прихильників поправок найвагомішими виявилися два аргументи: відмова погодитися з цими поправками загрожує Швейцарії “вильотом” з Шенгенського/Дублінського простору, а також те, що нічого особливо нового для швейцарської практики володіння особистою стрілецькою зброєю, в тому числі напівавтоматичною, нові правила означати не будуть.

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Аргументи противників реформи (нові європейські правила, що регулюють зберігання і оборот ЛСЗ, носять “антишвейцарский характер” і є “кроком в бік роззброєння громадян”) були переконливі тільки для меншості респондентів (менш як 50%). Тим самим, як вказують експерти, “згода народу з цими поправками можна вважати справою вирішеним, однак можлива залишкова мобілізація безпосередньо напередодні дня голосування може привести до деякого зменшення відсотка голосів, поданих „за“ поправки”.

Як повідомляв УНН, у вересні минулого року, жителі швейцарського кантону Санкт-Галлен проголосували на референдумі за заборону носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя. За “заборону паранджі” проголосували майже 67 відсотків учасників референдуму.

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