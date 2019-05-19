Озброєння або Шенген: у Швейцарії пройде референдум про посилення правил придбання зброї

Нові правила покликані поставити під заборону продажу автоматичної зброї і встановити більш суворий контроль над торгівлею напівавтоматичним. Йдеться, зокрема, про пістолети з магазином більш ніж на 20 патронів та рушниці на 10 і більше патронів.

Прийняти більш суворі правила придбання громадянами зброї вимагає директива Євросоюзу, яку розробили після терактів у 2015 році. Хоч Швейцарія і не входить в ЄС, вона не може проігнорувати цю директиву, оскільки це загрожувало б їй припиненням співпраці з державами Шенгенської зони, а значить — поверненням до колишньої системи контролю на кордонах, що боляче вдарило б по економіці і туризму.

“Якщо закон відхилять — це загрожує безпеці країни, а вихід з Шенгену позначиться на економіці. Наведу лише один приклад: щодня наші кордони з ЄС в обидва боки перетинають понад півтора мільйона автівок. Уявіть, якщо там з’явиться прикордонний контроль, а людям знадобляться візи. Тобто усіх громадян покарають лише задля задоволення лише однієї групи, яка в будь-якому разі залишиться зі своєю зброєю”, — розповіла представниця швейцарського союзу соціалістів Бріджит Кроттас.

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З партій, що входять в чотирьохпартійного уряду Швейцарії, тільки правоконсервативна Швейцарська народна партія виступає проти посилення правил придбання зброї, критикуючи “диктат ЄС”. На її думку, директива Євросоюзу не захистить Швейцарію від тероризму.

Категорично не згодні з новими правилами і 14 асоціацій спортивної стрільби, мисливців і торговців зброєю, заявляючи, що під заборону потрапить понад 80% зброї, що використовується в стрілецькому спорті.

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Втім, Берну, столиці Швейцарії, в ході переговорів з ЄС вдалося домогтися ряду вилучень з директиви ЄС для країни. Зокрема, швейцарським солдатам як і раніше буде дозволено зберігати своє армійську зброю вдома і використовувати її на спортивних стрільбах. Стрілецькі асоціації зможуть купувати автоматичну зброю, правда, за більш складною, ніж раніше, процедурою контролю.

Відповідно до проведеного в кінці квітня з соціологічного дослідження інституту gfs.bern, число прихильників нових правил придбання зброї істотно перевищує число противників: “так” готові сказати на референдумі 65% громадян.

За даними того ж опитування, зі значною часткою ймовірності можна припускати, що по другому питанню референдуму — про податково-пенсійну реформу — також буде більше голосів “за”, ніж “проти”. Реформа, навіяна стандартами Організації економічного співробітництва і розвитку, передбачає скасування пільгового оподаткування для ряду великих іноземних фірм і одночасне загальне зниження податків. При цьому близько 2 млрд франків (приблизно стільки ж у доларах), які недоотримає щорічно скарбниця, будуть спрямовані в систему пенсійного забезпечення, що дозволить істотно знизити її прогнозований на найближче десятиліття дефіцит, пов’язаний з відходом на пенсію великого числа швейцарців, які народилися в період “бебі-буму” в другій половині ХХ століття.

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Додається, що у момент проведення першого опитування в кінці березня 2019 роки ситуація не була настільки однозначною, як зараз. Тоді реформу “схвалювали” або “в цілому скоріше схвалювали” тільки 54% респондентів, і тим самим табір прихильників реформи зміг збільшити свої ряди відразу на 5% всього за кілька тижнів. Як кажуть експерти gfs.bern, думка народом вже сформовано, з урахуванням того, що тільки 6% опитаних говорять досі, що “не знають”, як їм голосувати 19-го травня по питанню податково-пенсійної реформи.

Для прихильників поправок найвагомішими виявилися два аргументи: відмова погодитися з цими поправками загрожує Швейцарії “вильотом” з Шенгенського/Дублінського простору, а також те, що нічого особливо нового для швейцарської практики володіння особистою стрілецькою зброєю, в тому числі напівавтоматичною, нові правила означати не будуть.

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Аргументи противників реформи (нові європейські правила, що регулюють зберігання і оборот ЛСЗ, носять “антишвейцарский характер” і є “кроком в бік роззброєння громадян”) були переконливі тільки для меншості респондентів (менш як 50%). Тим самим, як вказують експерти, “згода народу з цими поправками можна вважати справою вирішеним, однак можлива залишкова мобілізація безпосередньо напередодні дня голосування може привести до деякого зменшення відсотка голосів, поданих „за“ поправки”.

Як повідомляв УНН, у вересні минулого року, жителі швейцарського кантону Санкт-Галлен проголосували на референдумі за заборону носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя. За “заборону паранджі” проголосували майже 67 відсотків учасників референдуму.

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