Завтра все КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00", - говорится в сообщении.
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Напомним, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд на Донбассе находилось более 200 автомобилей.
Добавим, что 28 ноября вступил в силу новый порядок пересечения линии разграничения.