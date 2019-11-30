Завтра все КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы

"С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд на Донбассе находилось более 200 автомобилей.

Добавим, что 28 ноября вступил в силу новый порядок пересечения линии разграничения.