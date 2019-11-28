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З 28 листопада вступає в силу новий порядок перетину лінії розмежування

З 28 листопада вступає в силу новий порядок перетину лінії розмежування

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У четвер, 28 листопада, набирає чинності порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

У новому порядку зазначено, що в’їзд/виїзд осіб, у тому числі транспортних засобів, за допомогою яких вони переміщуються, а також переміщення товарів на тимчасово окуповані території та з таких територій здійснюється виключно через визначені контрольні пункти. Їх кількість та місцезнаходження визначаються рішенням Командувача об’єднаних сил.

Для перетинання лінії розмежування іноземцями та особами без громадянства необхідно пред’явити будь-який документ, визначений статтею 15 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" і мати дозвіл фізичній особі.

Громадяни України в напрямку тимчасово окупованої території можуть слідувати за умови пред’явлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення громадянина України на підставі дозволу фізичній особі.

Також діють вимоги щодо неповнолітніх українців. Так, громадяни України, які не досягли 14-річного віку прямують на ТОТ за паспортом громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтвом про народження, а громадяни України віком від 14 до 16 років – за паспортом громадянина України або паспортом громадянина України для виїзду за кордон з дотриманням вимог пунктів 3-6 Правил передбачених Постановою Кабміну від 27 січня 1995 р. № 57. Дозвіл фізичній особі на них видається особі, що здійснює супровід.

Варто додати, що нотаріально-посвідчена згода другого з батьків (усиновлювачів) не вимагається у разі коли дитина повертається на ТОТ у супроводі того законного представника, з яким здійснила виїзд.

Крім того, з метою забезпечення права громадян України на освіту надано можливість в’їзду на ТОТ та виїзду з неї громадян України віком від 14 до 16 років, які навчаються в закладах освіти на контрольованій українською владою території, без супроводу законних представників, які проживають на ТОТ, – за наявності документа, що підтверджує навчання у закладі освіти на контрольованій території України та на підставі дозволу фізичній особі.

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Разом з тим варто зазначити, що в’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС.

Також необхідно звернути увагу, що під час виїзду з тимчасово окупованих територій громадяни України повинні мати дозвіл фізичній особі та пред’явити будь-який документ, що підтверджує громадянство України.

Крім того, перетин лінії розмежування в напрямку підконтрольної українській владі території громадянами України, які не досягли 14-річного віку відбувається за умови пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтва про народження, а громадянами України віком від 14 до 16 років – за паспортом громадянина України або паспортом громадянина України для виїзду за кордон в супроводі законних представників на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснює супровід.

Виїхати з ТОТУ можливо і за довідкою, що підтверджує подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, яка видана територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС. Також громадяни України, які народилися на ТОТ і не отримали свідоцтво про народження українського зразку, виїжджають з тимчасово окупованої території разом з супроводжуючою особою та за її паспортним документом і документами, що підтверджують факт їхнього народження.

Держприкордонслужба звертається до усіх громадян із проханням детально ознайомитись з умовами перетинання лінії розмежування та за необхідності оформити для дітей паспорти громадян України або закордонні паспорти, аби під час перетинання лінії розмежування не виникало проблемних питань.

Нагадаємо, в Україні хочуть спростити реєстрацію народження і смерті громадян з окупованих територій.

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