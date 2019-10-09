В Україні хочуть спростити реєстрацію народження і смерті громадян з окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб найближчим часом ініціює зміни законодавства щодо спрощення процедури реєстрації фактів народження і смерті громадян із окупованих територій. Про це заявила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда під час пресконференції в Києві, передає кореспондент УНН.
"Найближчим часом подаємо закон України про спрощення реєстрації фактів народження і смерті тими, хто проживає на окупованих територіях. Це буде здійснюватись реєстраторами, а не в судовому порядку, як зараз це відбувається", - зазначила Коляда.
За її словами, також Мінветеранів буде сприяти вирішенню питання реінтеграції ВПО в громади, надавши їм права голосу на місцевих виборах. Крім того, відомство працює над питанням спрощення перетину КПВВ громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях, що значно спростить доступ ВПО до всіх адмінпослуг.
При цьому, вона додала, що жодна ініціатива не буде втілюватись у життя без урахування думки самих ВПО чи громадських організацій, які займаються проблемами таких громадян.
Нагадаємо, наприкінці серпня уряд вніс зміни стосовно фінансування для забезпечення тимчасовим житлом переселенців.