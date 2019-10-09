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В Украине хотят упростить регистрацию рождения и смерти граждан из оккупированных территорий

Киев • УНН

 • 12070 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в ближайшее время инициирует изменения законодательства по упрощению процедуры регистрации фактов рождения и смерти граждан из оккупированных территорий. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

В Украине хотят упростить регистрацию рождения и смерти граждан из оккупированных территорий

"В ближайшее время подаем закон Украины об упрощении регистрации фактов рождения и смерти теми, кто проживает на оккупированных территориях. Это будет осуществляться регистраторами, а не в судебном порядке, как сейчас это происходит", - отметила Коляда.

По ее словам, также Минветеранов будет способствовать решению вопроса реинтеграции ВПО в общины, предоставив им права голоса на местных выборах. Кроме того, ведомство работает над вопросом упрощения пересечения КПВВ гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях, значительно упростит доступ ВПО ко всем админуслугам.

При этом, она добавила, что ни одна инициатива не будет воплощаться в жизнь без учета мнения самих ВПО или общественных организаций, занимающихся проблемами таких граждан.

Напомним, в конце августа правительство внесло изменения относительно финансирования для обеспечения временным жильем переселенцев.

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