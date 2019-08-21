Уряд вніс зміни стосовно фінансування для забезпечення тимчасовим житлом переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Урядом України внесено зміни, які дозволять фінансувати заходи з надання тимчасового житла для ВПО та облаштування центрів надання адміністративних послуг у співвідношенні: 70/30. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
“Сьогодні за ініціативи МТОТ Урядом України внесено зміни, які дозволять фінансувати заходи з надання тимчасового житла для ВПО та облаштування центрів надання адміністративних послуг у співвідношенні: 70% — з державного бюджету, 30% — з місцевого бюджету. До цього бюджетна програма щодо такого співфінансування діяла у співвідношенні 50/50, тобто розмір співфінансування відповідних заходів з місцевого бюджету зменшився з 50 до 30%”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що завдяки прийнятим сьогодні змінам відкрилася можливість участі більшої кількості громад у цій програмі, що в свою чергу допоможе забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання та спростить доступ до отримання адміністративних послуг для населення, яке проживає в населених пунктах, розташованих на лінії розмежування та тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, станом на 19 серпня 2019 року в Україні проживають 1,4 мільйона ВПО та понад 5 тисяч біженців та шукачів притулку.