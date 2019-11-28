С 28 ноября вступает в силу новый порядок пересечения линии разграничения

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43406 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108826 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100733 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107998 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118548 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147744 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148284 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140392 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186473 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116724 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 126420 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

6 марта, 14:01 • 114839 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 111232 просмотра
Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

6 марта, 16:34 • 30885 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

18:15 • 71050 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 111232 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 126420 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 186473 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 167404 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 193212 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 111092 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 123470 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 126060 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 130682 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 126956 просмотра
Актуальное
С 28 ноября вступает в силу новый порядок пересечения линии разграничения

С 28 ноября вступает в силу новый порядок пересечения линии разграничения

Киев  •  УНН

 • 17144 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В четверг, 28 ноября, вступает в силу порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

В новом порядке указано, что въезд/выезд лиц, в том числе транспортных средств, с помощью которых они перемещаются, а также перемещения товаров на временно оккупированных территориях и из таких территорий осуществляется через определенные контрольные пункты. Их количество и местонахождение определяются решением командующего объединенных сил.

Для пересечения линии разграничения иностранцами и лицами без гражданства необходимо предъявить любой документ, определенный статьей 15 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и иметь разрешение физическому лицу.

Граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при предъявлении паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины на основании разрешения физическому лицу.

Также действуют требования в отношении несовершеннолетних украинцев. Так, граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста направляются на ВОТ по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или свидетельством о рождении, а граждане Украины в возрасте от 14 до 16 лет - по паспорту гражданина Украины или паспортом гражданина Украины для выезда за границу с соблюдением требований пунктов 3-6 Правил, предусмотренных Постановлением Кабмина от 27 января 1995 № 57. Разрешение физическому лицу на них выдается лицу, осуществляющему сопровождение.

Стоит добавить, что нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на ВОТ в сопровождении того законного представителя, с которым осуществил выезд.

Кроме того, с целью обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена возможность въезда на ВОТ и выезда из нее граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, без сопровождения законных представителей, проживающих на ВОТ - при наличии документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на контролируемой территории Украины и на основании разрешения физическому лицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство отсрочило новые правила пересечения КПВВ для детей до 14 лет

Вместе с тем следует отметить, что въезд на временно оккупированную территорию Украины граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением ГМС.

Также необходимо обратить внимание, что при выезде из временно оккупированных территорий граждане Украины должны иметь разрешение физическому лицу и предъявить любой документ, подтверждающий гражданство Украины.

Кроме того, пересечение линии разграничения в направлении подконтрольной украинской власти территории гражданами Украины, которые не достигли 14-летнего возраста происходит при предъявлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу или свидетельства о рождении, а гражданами Украины в возрасте от 14 до 16 лет - по паспорту гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в сопровождении законных представителей на основании разрешения физическому лицу, выданного лицу, которое осуществляет сопровождение.

Уехать из ВОТ возможно и по справке, подтверждающей представление документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, выданного территориальным органом или подразделением ГМС. Также граждане Украины, которые родились на ВОТ и не получили свидетельство о рождении украинского образца, выезжают из временно оккупированной территории вместе с сопровождающим лицом и по его паспортным документом и документами, подтверждающими факт их рождения.

Госпогранслужба обращается ко всем гражданам с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения и при необходимости оформить для детей паспорта граждан Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов.

Напомним, в Украине хотят упростить регистрацию рождения и смерти граждан с оккупированных территорий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы