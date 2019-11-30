Завтра всі КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. З 1 грудня контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил переходять на зимовий графік роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
“З 1 грудня контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил переходять на зимовий графік роботи. Контрольно-перевірочні заходи та пропуск через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00”, — сказано у повідомленні.
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Нагадаємо, сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд на Донбасі перебувало понад 200 автомобілів.
Додамо, що 28 листопада набув чинності новий порядок перетину лінії розмежування.