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Понад 200 авто зібрались у чергах на КПВВ на Донбасі

Понад 200 авто зібрались у чергах на КПВВ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд на Донбасі перебувало понад 200 автомобілів. Усі КПВВ на лінії розмежування працюють у штатному режимі, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/55; „Мар’їнка“ — 0/80; „Новотроїцьке“ — 0/50; „Гнутове“ — 10/10. Усі КПВВ на лінії розмежування працюють у штатному режимі”, — йдеться у повідомленні.

Минулої доби пасажиро-транспортний потік залишався інтенсивним. Загалом через КПВВ прослідувало 40,3 тисячі осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 9108 осіб та 1064 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8470 осіб та 1395 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 8465 осіб та 1685 транспортних засобів; “Гнутове” — 3370 осіб та 765 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 10920 осіб.

Нагадаємо, з ранку в п'ятницю, 29 листопада, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах застрягли 230 автомобілів.

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