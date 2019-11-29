На КПВВ на Донбасі застрягли в чергах 230 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Зранку в п'ятницю, 29 листопада, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах застрягли 230 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/60; "Мар’їнка" – 0/80; "Новотроїцьке" – 0/30; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі додали, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 41,7 тисячі осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів.
Контрольно-перевірочні заходи та пропуск через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, з 1 грудня контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил переходять на зимовий графік роботи.