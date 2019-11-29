На КПВВ на Донбассе застряли в очередях 230 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Утром в пятницу, 29 ноября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 230 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 41,7 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств.
Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, с 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы.