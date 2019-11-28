КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. З неділі, 1 грудня, контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі переходять на зимовий графік роботи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
"Відповідно до наказу Командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду", - йдеться в повідомлені.
Контрольно-перевірочні заходи, пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00.
Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.
Також у пресцентрі додали, що за осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнуло понад 3,2 мільйона осіб та 389 тисяч транспортних засобів.
Нагадаємо, 28 листопада набирає чинності порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України.