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КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік роботи

КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. З неділі, 1 грудня, контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі переходять на зимовий графік роботи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.

"Відповідно до наказу Командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду", - йдеться в повідомлені.

Контрольно-перевірочні заходи, пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00.

Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Також у пресцентрі додали, що за осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнуло понад 3,2 мільйона осіб та 389 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, 28 листопада набирає чинності порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України.

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