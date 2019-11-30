Более 200 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд на Донбассе находилось более 200 автомобилей. Все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/55; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 10/10. Все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался интенсивным. В общем через КПВВ последовало 40,3 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 9108 человек и 1064 транспортных средств; "Марьинка" - 8470 человек и 1395 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8465 человек и 1685 транспортных средств; "Гнутово" - 3370 человек и 765 транспортных средств; "Станица Луганская" - 10920 человек.
Напомним, с утра в пятницу, 29 ноября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 230 автомобилей.