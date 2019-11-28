Перетин лінії розмежування: змінився перелік заборонених товарів для переміщення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Україні набрали чинності накази від 18 листопада 2019 року про переміщення гуманітарних вантажів та затвердження переліку і обсягу обмежених і заборонених товарів на тимчасово-окуповані території, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Так, відповідно до наказу 91 "Про переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях", переміщення має здійснюватися у наступному порядку:
- про переміщення гуманітарних вантажів, отриманих на території України або із-за кордону, потрібно повідомляти Мінветеранів не менше ніж на 10 робочих днів;
- не пізніше 5 робочих днів, якщо міністерство визначає перелік вантажу гуманітарною допомогою, воно надає дозвіл на його переміщення;
- якщо гуманітарна організація отримує відмову, вона може оскаржити рішення Мінветеранів в судовому порядку;
- прийняте рішення оприлюднюється міністерством на вебсайті або повідомляється електронними засобами зв’язку до координаційного центру при командному об’єднаному пункті об’єднаних сил.
Також, відповідно до наказу 92 "Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей", заборонено переміщувати через лінію розмежування:
- зброю та боєприпаси, муляжі таких предметів, холодну зброю, спортивні товари палючого типу;
- електровудки, волосінні сітки, мисливські капкани;
- спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;
- банківські метали у вигляді зливків і монет;
- автомобільні запчастини для вантажного транспорту;
- будь-які печатки, штампи, пусті бланки суворої звітності.
Окрім того, визначений список обмежених товарів:
- платіжні картки (не іменні) в кількості, що перевищує 3 одиниці;
- тютюнові вироби – більше 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну або ці вироби в наборі загальною вагою більше 250 грамів;
- алкогольні напої – більше 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних напоїв (із вмістом спирту більш як 22 відсотки);
Також, фізична особа може переміщувати готівкою не більше 50 тис. грн (в т.ч. в іноземній валюті) без підтверджувальних документів, або більшу суму з погодженням переміщення коштів з представниками координаційного центру.
Раніше УНН повідомляв, 28 листопада, набирає чинності порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України.