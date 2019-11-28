Перетин лінії розмежування: змінився перелік заборонених товарів для переміщення

Так, відповідно до наказу 91 "Про переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях", переміщення має здійснюватися у наступному порядку:

- про переміщення гуманітарних вантажів, отриманих на території України або із-за кордону, потрібно повідомляти Мінветеранів не менше ніж на 10 робочих днів;

- не пізніше 5 робочих днів, якщо міністерство визначає перелік вантажу гуманітарною допомогою, воно надає дозвіл на його переміщення;

- якщо гуманітарна організація отримує відмову, вона може оскаржити рішення Мінветеранів в судовому порядку;

- прийняте рішення оприлюднюється міністерством на вебсайті або повідомляється електронними засобами зв’язку до координаційного центру при командному об’єднаному пункті об’єднаних сил.

Також, відповідно до наказу 92 "Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей", заборонено переміщувати через лінію розмежування:

- зброю та боєприпаси, муляжі таких предметів, холодну зброю, спортивні товари палючого типу;

- електровудки, волосінні сітки, мисливські капкани;

- спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;

- банківські метали у вигляді зливків і монет;

- автомобільні запчастини для вантажного транспорту;

- будь-які печатки, штампи, пусті бланки суворої звітності.

Окрім того, визначений список обмежених товарів:

- платіжні картки (не іменні) в кількості, що перевищує 3 одиниці;

- тютюнові вироби – більше 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну або ці вироби в наборі загальною вагою більше 250 грамів;

- алкогольні напої – більше 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних напоїв (із вмістом спирту більш як 22 відсотки);

Також, фізична особа може переміщувати готівкою не більше 50 тис. грн (в т.ч. в іноземній валюті) без підтверджувальних документів, або більшу суму з погодженням переміщення коштів з представниками координаційного центру.

Раніше УНН повідомляв, 28 листопада, набирає чинності порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України.