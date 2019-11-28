Пересечение линии разграничения: изменился перечень запрещенных товаров для перемещения

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Украине вступили в силу приказы от 18 ноября 2019 года о перемещении гуманитарных грузов и утверждении перечня и объема ограниченных и запрещенных товаров на временно-оккупированных территориях, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.