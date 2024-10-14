Завтра в Украине не планируют выключать свет - "Укрэнерго"
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 15 октября в Украине не планируют применять графики отключений электроэнергии. Энергетики призвали использовать мощные электроприборы с 10:00 до 16:00.
Во вторник, 15 октября, в Украине не планируют задействовать графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, во вторник, меры ограничения потребления не планируются
Также энергетики призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.
Уровень потребления электричества соответствует сезонным показателям - Укрэнерго14 октября 2024, 08:37 • 12813 просмотров
Напомним,
Заместитель министра энергетики Николай Колесник заверил, что прогнозируемые заморозки не будут длительными, поэтому применение графиков отключений электроэнергии не прогнозируется.