Завтра в Україні не планують вимикати світло - "Укренерго"
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомила, що 15 жовтня в Україні не планують застосовувати графіки відключень електроенергії. Енергетики закликали використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00.
У вівторок, 15 жовтня, в Україні не планують задіювати графіки відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
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Завтра, у вівторок, заходи обмеження споживання не плануються
Також енергетики закликали українців користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.
Рівень споживання електрики відповідає сезонним показникам - Укренерго 14.10.24, 11:37 • 15452 перегляди
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Заступник міністра енергетики Микола Колісник запевнив, що заморозки, які прогнозують, не будуть тривалими, тому застосування графіків відключень електроенергії не прогнозується.