Свет завтра не будут отключать по всей Украине - Укрэнерго 5 апреля 2026
Киев • УНН
В понедельник ограничения потребления электроэнергии не планируются по всей стране. Укрэнерго советует включать мощные приборы в период с 11:00 до 15:00.
Завтра в Украине день со светом - вводить графики не планируют. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.
Завтра, в понедельник, применение мер ограничения потребления не планируется
В Укрэнерго призвали пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
