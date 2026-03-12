$43.980.1150.930.10
Завтра в Украине графики отключений будут действовать с 17:00 до 22:00

Киев • УНН

 • 1802 просмотра

Завтра ограничения электроэнергии для населения будут действовать с 17:00 до 22:00. Для промышленности графики ограничения мощности продлятся на час дольше.

Завтра в Украине графики отключений будут действовать с 17:00 до 22:00

Завтра графики почасовых отключений в Украине будут действовать с 17:00 до 22:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 13 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 17:00 до 23:00 – графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

В компании напомнили, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- резюмировали в Укрэнерго.

Обстрелы обесточили часть двух областей, графики отключений вечером по всей стране - Минэнерго12.03.26, 13:00 • 2986 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина