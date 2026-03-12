Завтра в Украине графики отключений будут действовать с 17:00 до 22:00
Киев • УНН
Завтра ограничения электроэнергии для населения будут действовать с 17:00 до 22:00. Для промышленности графики ограничения мощности продлятся на час дольше.
Завтра графики почасовых отключений в Украине будут действовать с 17:00 до 22:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 13 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 17:00 до 23:00 – графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
