Завтра в Украине графики отключений будут действовать с 17:00 до 22:00

Завтра графики почасовых отключений в Украине будут действовать с 17:00 до 22:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 13 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 17:00 до 23:00 – графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

В компании напомнили, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - резюмировали в Укрэнерго.

