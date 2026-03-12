Завтра в Україні графіки відключень будуть діяти з 17:00 до 22:00
Київ • УНН
Завтра обмеження електроенергії для населення діятимуть з 17:00 до 22:00. Для промисловості графіки обмеження потужності триватимуть на годину довше.
Завтра графіки погодинних відключень в Україні будуть діяти з 17:00 до 22:00, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 13 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а з 17:00 до 23:00 – графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
