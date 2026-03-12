Завтра в Україні графіки відключень будуть діяти з 17:00 до 22:00

$43.980.1150.930.10
16:05 • 6806 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
15:30 • 13493 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
15:26 • 16569 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
14:55 • 12259 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
14:27 • 12706 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
13:11 • 12064 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
12 березня, 11:13 • 21097 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
12 березня, 09:02 • 38998 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
12 березня, 07:14 • 48816 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
11 березня, 19:47 • 58133 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 46453 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 41381 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 23708 перегляди
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12:32 • 32420 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 13292 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
15:26 • 16569 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 13486 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці13:32 • 12856 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 41573 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 46650 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною17:23 • 2614 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo14:36 • 7588 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг14:24 • 7672 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 23847 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 46733 перегляди
Завтра в Україні графіки відключень будуть діяти з 17:00 до 22:00

Київ • УНН

 • 1834 перегляди

Завтра обмеження електроенергії для населення діятимуть з 17:00 до 22:00. Для промисловості графіки обмеження потужності триватимуть на годину довше.

Завтра в Україні графіки відключень будуть діяти з 17:00 до 22:00

Завтра графіки погодинних відключень в Україні будуть діяти з 17:00 до 22:00, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 13 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а з 17:00 до 23:00 – графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

Обстріли знеструмили частину двох областей, графіки відключень ввечері по всій країні - Міненерго12.03.26, 13:00 • 2986 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна