Завтра в течение суток будут применяться графики почасовых отключений - ”Укрэнерго"

В четверг, 6 июня, будут применяться графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей в течение всех суток. При превышении лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Завтра, 6 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00: 00 до 24: 00. Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что при превышении лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей.

Напомним

По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, продолжительность отключений электроэнергии и ограничения потребления для бытовых потребителей варьируются в разных регионах из-за региональных особенностей, таких как доля критически важной инфраструктуры и уровень промышленного развития.