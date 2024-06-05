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Завтра протягом доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень - “Укренерго”

Завтра протягом доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень - “Укренерго”

Київ • УНН

 • 18690 перегляди

6 червня протягом усього дня діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії для промислових і побутових споживачів у зв'язку з прогнозованим дефіцитом електроенергії, при цьому можливі аварійні відключення для всіх категорій споживачів у разі перевищення лімітів.

У четвер, 6 червня, будуть застосовуватися застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів впродовж всієї доби. При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Завтра, 6 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів

 - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" наголосили, що при перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.

Нагадаємо

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, тривалість відключень електроенергії та обмеження споживання для побутових споживачів варіюються в різних регіонах через регіональні особливості, такі як частка критично важливої інфраструктури та рівень промислового розвитку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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