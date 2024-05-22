Завтра в течение дня по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений

В четверг, 23 мая, из-за прогнозируемой плотной облачности в большинстве регионов Украины, из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии, графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.

"Завтра, 23 мая, графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается", - сообщают в "Укрэнерго".

Отмечается, что такое решение принято из-за прогнозируемой плотной облачности в большинстве регионов Украины, из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии, что увеличит объем дефицита в энергосистеме.

"Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр „Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - добавили в „Укрэнерго".

Напомним

Сегодня энергетики скорректировали график отключений электроэнергии в Киеве и четырех других регионах Украины, предварительно графики будут действовать с 19:00 до полуночи.