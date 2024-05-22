Завтра протягом дня по всій Україні будуть діяти графіки погодинних відключень
Київ • УНН
У зв'язку з прогнозованою щільною хмарністю, що зменшує виробництво сонячної енергії, 23 травня з 00:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії.
У четвер, 23 травня, через прогнозовану щільну хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.
"Завтра, 23 травня, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - повідомляють в "Укренерго".
Зазначається, що таке рішення прийнято через прогнозовану щільну хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії, що збільшить обсяг дефіциту в енергосистемі.
"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - додали в "Укренерго".
Нагадаємо
Сьогодні енергетики скорегували графік відключень електроенергії в Києві та чотирьох інших регіонах України, попередньо графіки діятимуть з 19:00 до опівночі.