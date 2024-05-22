У Києві та чотирьох регіонах графіки відключень світла діятимуть з 19:00 - ДТЕК
Київ • УНН
Енергетики скорегували графік відключень електроенергії в Києві та чотирьох інших регіонах України, попередньо графіки діятимуть з 19:00 до опівночі.
Енергетики скорегували графіки відключень світла у Києві та ще чотирьох регіонах України. Попередньо графіки діятимуть з 19:00. Про це пише УНН з посиланням на заяву ДТЕК.
Деталі
Важливо: оновлена інформація щодо графіків стабілізаційних відключень на сьогодні. Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень сьогодні діятимуть з 19:00 до 24:00
Доповнення
В компанії додали, що у разі нових змін щодо графіків стабілізаційних відключень проінформують окремо.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що 22 травня, "Укренерго" зняло обмеження на споживання електроенергії по всій Україні з 07:00 до 20:00. Електропостачання 95% споживачів, які постраждали від нічної російської атаки на сході, було відновлено.