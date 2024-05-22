В Киеве и четырех регионах графики отключений света будут действовать с 19: 00 - ДТЭК

Энергетики скорректировали графики отключений света в Киеве и еще четырех регионах Украины. Предварительно графики будут действовать с 19: 00. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ДТЭК.

Детали

Важно: обновленная информация о графиках стабилизационных отключений на сегодня. Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго, графики отключений сегодня будут действовать с 19:00 до 24: 00 - заявили в ДТЭК.

Дополнение

В компании добавили, что в случае новых изменений относительно графиков стабилизационных отключений проинформируют отдельно.

Напомним

Ранее УНН писал, что 22 мая, "Укрэнерго" сняло ограничения на потребление электроэнергии по всей Украине с 07:00 до 20:00. электроснабжение 95% потребителей, пострадавших от ночной российской атаки на Востоке, было восстановлено.