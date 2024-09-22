Завтра на Киевщине ожидается теплая погода и небольшая облачность
Киев • УНН
В понедельник на Киевщине прогнозируется небольшая облачность без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°, в Киеве ночью около 10°, днем 22-24°, ветер северо-восточный 5-10 м/с.
В понедельник, 23 сентября, Киевскую область ожидает сухая и теплая погода. Днем ожидается небольшая облачность. Об этом заявили в украинском гидрометцентре, передает УНН.
Детали
Прогноз погоды на 23 сентября по Киевской области:
- Небольшая облачность, без осадков;
- Температура ночью 6-11°, днем 20-25°
- в Киеве ночью около 10°, днем 22-24°
Также завтра ожидается преимущественно северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.
Напомним,
Завтра, 23 сентября, в Украине сохранится теплая погода. На подавляющей территории страны будет без осадков, лишь в Крыму местами пройдут дожди