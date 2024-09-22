Завтра на Киевщине ожидается теплая погода и небольшая облачность

В понедельник, 23 сентября, Киевскую область ожидает сухая и теплая погода. Днем ожидается небольшая облачность. Об этом заявили в украинском гидрометцентре, передает УНН.

Детали

Прогноз погоды на 23 сентября по Киевской области:

- Небольшая облачность, без осадков;

- Температура ночью 6-11°, днем 20-25°

- в Киеве ночью около 10°, днем 22-24° - резюмировали синоптики.

Также завтра ожидается преимущественно северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Напомним,

Завтра, 23 сентября, в Украине сохранится теплая погода. На подавляющей территории страны будет без осадков, лишь в Крыму местами пройдут дожди