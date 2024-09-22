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Завтра на Київщині очікується тепла погода та невелика хмарність

Завтра на Київщині очікується тепла погода та невелика хмарність

Київ • УНН

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У понеділок на Київщині прогнозується невелика хмарність без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°, у Києві вночі близько 10°, вдень 22-24°, вітер північно-східний 5-10 м/с.

У понеділок, 23 вересня, Київщину очікує суха та тепла погода. Вдень очікується невелика хмарність. Про це заявили в українському гідрометцентрі, передає УНН.

Деталі

Прогноз погоди на 23 вересня по Київщині:
- Невелика хмарність, без опадів;
- Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°
- у Києві вночі близько 10°, вдень 22-24°

- резюмували синоптики. 

Також завтра очікується переважно північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Нагадаємо

Завтра, 23 вересня, в Україні збережеться тепла погода. На переважній території країни буде без опадів, лише в Криму місцями пройдуть дощі

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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