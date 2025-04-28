Завтра аэропорт Брюсселя отменяет рейсы из-за забастовки
Киев • УНН
Из-за общенациональной забастовки охраны и наземного персонала аэровокзала, аэропорт Брюсселя отменяет все рейсы. Пассажирам обещают перебронировать билеты.
Аэропорт в Брюсселе отменяет все рейсы, вылетающие во вторник, 29 апреля, из-за общенациональной забастовки охраны и наземного персонала аэровокзала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Рейсы с вылетом выполняться не будут. Некоторые прибывающие рейсы также могут быть отменены, сообщили в аэропорту.
Также завтра может усложниться движение общественного транспорта. Пассажирам, пострадавшим от этого мероприятия, обещают перебронировать билеты или вернуть средства.
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