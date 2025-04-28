Завтра аеропорт Брюсселя скасовує рейси через страйк
Київ • УНН
Через загальнонаціональний страйк охорони та наземного персоналу аеровокзалу, аеропорт Брюсселя скасовує всі рейси. Пасажирам обіцяють перебронювати квитки.
Аеропорт у Брюсселі скасовує всі рейси, що вилітають у вівторок, 29 квітня, через загальнонаціональний страйк охорони та наземного персоналу аеровокзалу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
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Рейси з вильотом виконуватися не будуть. Деякі рейси, що прибувають, також можуть бути скасовані, повідомили в аеропорту.
Також завтра може зазнати ускладнень рух громадського транспорту. Пасажирам, які постраждали від цього заходу, обіцяють перебронювати квитки або повернути кошти.
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