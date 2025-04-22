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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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The Guardian

У Фінляндії розпочався триденний страйк держслужбовців, включно з поліцією

Київ • УНН

 • 3988 перегляди

У Фінляндії з 22 квітня триває триденний страйк держслужбовців, включно з поліцією. Відділки поліції в кількох регіонах зачинено, заяви прийматимуть лише онлайн.

У Фінляндії розпочався триденний страйк держслужбовців, включно з поліцією

У Фінляндії 22 квітня розпочався новий триденний страйк працівників державного сектору. До протесту приєдналися й представники правоохоронних органів, поліцейські відділки будуть зачинені. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Страйк триватиме з опівночі 22 квітня до кінця дня 24 квітня. До нього долучилися працівники Фінського метеорологічного інституту, поліції Східної Уусімаа та Південно-Східної Фінляндії та Поштова митниця.

У дні страйку відділення поліції в зазначених регіонах будуть зачинені, тому повідомлення про злочини прийматимуться лише онлайн. Зокрема, подання заяв на тимчасовий захист чи притулок тимчасово призупинене.

Як зазначає телерадіокомпанія, страйки не охоплюватимуть ті сфери, де припинення роботи може становити загрозу для життя, здоров’я або безпеки майна.

Доповнення

Переговори щодо колективного договору для майже 80 000 державних службовців та працівників у державі тривають з середини січня. Основним спірним питанням є підвищення заробітних плат.

Переговори відновляться у четвер, 24 квітня.

Нагадаємо

У березні 24-годинний страйк працівників державного сектору майже зупинив роботу 13 німецьких аеропортів. Через протест профспілки Verdi скасовано понад 1000 рейсів, що вплинуло на 510 тисяч пасажирів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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